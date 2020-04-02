أعلنت وزارة الهجرة اليونانية، اليوم الخميس، أن السلطات فرضت الحجر الصحي على سكان مخيم للمهاجرين بعد أن تأكدت من إصابة 20 شخصا فيه من طالبي اللجوء بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيانها، اليوم الخميس، إن جميع الحالات لم تظهر عليها أعراض، مشيرة إلى مواصلتها إجراءات الفحوص.

إقرأ المزيد

ولفتت الوزارة إلى أنها قيدت الحركة من وإلى "مخيم ريتسونا" الذي يقع على مسافة 75 كيلومترا شمال شرقي أثينا ويضم 2500 شخص، لمدة 14 يوميا.

من جانبه أكد مصدر من الوزارة إن المخيم به منطقة لعزل المصابين بالمرض في حال الحاجة لذلك.

وتأتي إجراءات عزل المخيم بعد اكتشاف إصابة مهاجرة (19 عاما) بالفيروس دخلت مستشفى في أثينا لتلد، وأصبحت بذلك أول حالة إصابة مسجلة بين الآلاف من طالبي اللجوء الذين يقيمون في مخيمات مكدسة في مختلف أرجاء اليونان.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع كانت السلطات تحاول معرفة من أين التقطت المرأة عدوى فيروس كورونا وتنظر في احتمال أن تكون التقطتها من مستشفى الولادة.

وسجلت اليونان أول حالة إصابة بالفيروس في نهاية شهر فبراير الماضي، وبلغ عدد المصابين لديها حتى الآن 1415، وأودى الفيروس بحياة خمسة أشخاص حتى الآن.

المصدر: وكالات