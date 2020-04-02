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روحاني: طريق مكافحة كورونا لن يكون قصيرا والفيروس قد يبقى بإيران حتى الشهور المقبلة أو العام القادم

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روحاني: طريق مكافحة كورونا لن يكون قصيرا والفيروس قد يبقى بإيران حتى الشهور المقبلة أو العام القادم
Reuters
الرئيس الإيراني حسن روحاني- أرشيف
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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن طريق مكافحة فيروس كورونا لن يكون قصيرا، وإن الفيروس قد يبقى في البلاد حتى الشهور المقبلة أو العام القادم.

وأضاف روحاني في تصريحات صحفية اليوم الخميس، "قد نفرض قيودا على التجمعات للحد من انتشار الفيروس.

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وأكد روحاني أن بلاده لن تواجه مشكلة خلال العام الفارسي الجاري في تأمين العملة الأجنبية والسلع الأساسية والاحتياجات الطبية والدوائية، منوها بأن على بلاده محاربة الفقر إلى جانب مكافحة كورونا، "محاربة الفقر أمر هام كمحاربة كورونا وينبغي لنا الاهتمام بالجبهتين".

وأضاف روحاني: "بحثت مع الفريق الاقتصادي الحكومي عودة بعض الأنشطة الاقتصادية، مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية، لما بعد الثامن من أبريل، وسنتخذ القرار النهائي الأحد المقبل".

المصدر: RT

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