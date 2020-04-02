 
مباشر

ظريف ردا على ترامب: إيران لا تبدأ الحروب لكنها تلقن الدروس لمن يفعل ذلك

أخبار العالم

ظريف ردا على ترامب: إيران لا تبدأ الحروب لكنها تلقن الدروس لمن يفعل ذلك
Reuters Evgenia Novozhenina
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nklr

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الخميس، إن بلاده لا تبدأ الحروب لكنها تلقن الدروس لمن يفعلون ذلك.

وأضاف ظريف في تغريدة على "تويتر" أن "إيران ليس لديها وكلاء كما يزعم ترامب بل أصدقاء".

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الإيراني ردا على توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لإيران، بأنها ستدفع ثمنا باهظا إذا ما هاجمت القوات الأمريكية المنتشرة في العراق.

وفي وقت سابق قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن "كتائب حزب الله" العراقي تعتزم مهاجمة مصالح عسكرية أو دبلوماسية أمريكية في العراق.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا