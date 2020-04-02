وكالة: آبي قد يؤجل زيارته لموسكو للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ75 للنصر

أفادت وسائل إعلام يابانية اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء شينزو آبي يدرس إمكانية تأجيل زيارته لموسكو المقررة للمشاركة بالاحتفالات التي ستقام بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية.

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وبحسب وكالة كيودو للأنباء ، بدأت اليابان وروسيا في مناقشة تأجيل هذه الزيارة بسبب تفشي فيروس كورونا.

في سياق متصل أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن هناك مشاورات ومناقشات جدية لاحتمال إلغاء العرض العسكري في ذكرى يوم النصر على الفاشية الذي من المفترض أن يقام بموسكو في التاسع من مايو هذا العام، قائلا: "المسألة قيد المناقشة بالتأكيد، ولكن لم يتم اتخاذ أية قرارات حتى الآن، كما أن التحضيرات مستمرة للاحتفال".

وكانت السلطات الروسية قررت إلغاء المنتدى الاقتصادي الروسي في مدينة سوتشي، ثم منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

المصدر: سبوتنيك