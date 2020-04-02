حصيلة قياسية جديدة.. 884 وفاة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

توفي 884 شخصا جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال آخر 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية تسجل في هذا البلد.

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وقالت جامعة جونز هوبكنز أمس الأربعاء إن العدد الإجمالي للمصابين بالوباء الذين توفوا في الولايات المتحدة بلغ لغاية اليوم 4475 شخصا، في حين وصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 213 ألفا و372 إصابة، بعدما تأكدت في الساعات الأربع والعشرين الماضية إصابة 25 ألفا و200 شخص إضافي بالفيروس.

وكانت الحصيلة اليومية المسجلة مساء الثلاثاء في الولايات المتحدة بلغت بحسب المصدر نفسه 865 حالة وفاة و24 ألفا و743 حالة إصابة.

وبحسب تقديرات البيت الأبيض، فإن كوفيد-19 سيفتك في الولايات المتحدة بما بين 100 ألف إلى 240 ألف شخص إذا ما تقيد الجميع بالقيود المفروضة حاليا لاحتواء الوباء، مقارنة بما بين 1.5 مليون إلى 2.2 مليون شخص كانوا سيلقون حتفهم لو لم يتم فرض أي قيود.

ولا تزال إيطاليا تحتفظ بالرقم القياسي لأعلى حصيلة وفيات يومية ناجمة عن كوفيد-19 وهو 969 وفاة سجلت في 27 مارس.

المصدر: أ ف ب