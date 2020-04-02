خطة أمريكية لوقف الرحلات الجوية الداخلية إلى مناطق تفشي "كورونا"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يبحث خطة لوقف الرحلات الجوية إلى أكثر الأماكن تضررا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، في إطار إجراءات مكافحة تفشي الفيروس في البلاد.

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وأضاف ترامب في إفادة صحفية بالبيت الأبيض اليوم الخميس: "نحن بالتأكيد ننظر في ذلك، ولكن بمجرد اتخاذ تلك الخطوة فنحن في واقع الأمر نكون قد فرضنا قيودا على صناعة‭‭ ‬‬مطلوبة بشدة"​​​.

ومن شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى وقف حركة الطيران في مطارات المدن المتضررة بشدة من فيروس كورونا مثل نيويورك ونيوأورليانز وديترويت .

ورجح بعض العاملين في قطاع الصحة في البلاد أن يبلغ عدد الوفيات بفيروس كورنا ما بين 100 ألف و 240 ألف شخص في الولايات المتحد في الأسابيع القادمة، حتى لو التزم الأمريكيون بشدة بتوجيهات تطالبهم بالبقاء في المنازل طوال شهر.

المصدر: وكالات