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عدد الوفيات جراء "كورونا" في الولايات المتحدة تجاوز عتبة الـ 5 آلاف

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عدد الوفيات جراء
Reuters
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أعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، الأمريكية، اليوم الخميس، أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد قد تجاوز عتبة الـ 5 آلاف، وبلغت الإصابات أكثر من 213 ألفا.

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وقالت الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كوفيد-19، إن العدد الإجمالي للمصابين بالوباء الذين توفوا في الولايات المتحدة بلغ حتى اليوم 5116 شخصا​​.

في حين وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 213 ألفا و417 إصابة.

وبحسب الجامعة فإن أغلبية الوفيات من جراء الفيروس تم تسجيلها بولاية نيويورك حيث بلغ عدد المتوفين هناك 1374 شخصا.

وحذر الرئيس دونالد ترامب، من أن الولايات المتحدة ستمر بأسبوعين "مؤلمين جدا جدا" على صعيد مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ووصف ترامب جائحة كوفيد-19، بأنها "بلاء"، قائلا: "أريد أن يكون كل أمريكي مستعدا للأيام الصعبة المقبلة".

كما دعت واشنطن، الأربعاء، رعاياها الموجودين في الخارج، الراغبين بالعودة إلى وطنهم، بأن يفعلوا ذلك الآن، قبل أن يتحوّل فيروس كورونا المستجدّ إلى "تسونامي" تفقد معه القدرة على إجلائهم.

ونظمت وزارة الخارجية الأمريكية عمليات إجلاء لأكثر من 30 ألف أمريكي من الخارج، لكنها حذرت، من أن قدرتها على الاستمرار في فعل ذلك قد تضمحل "في غضون أسابيع".

المصدر: وكالات 

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