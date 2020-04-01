 
مباشر

موارد صندوق النقد تكفي للتعامل مع أزمة كورونا

أخبار العالم

موارد صندوق النقد تكفي للتعامل مع أزمة كورونا
Reuters
النقد الدولي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nkki

قال مسؤولون في صندوق النقد الدولي الأربعاء إن جائحة فيروس كورونا تفرض ضغوطا كبيرة على اقتصادات الأسواق الناشئة، لكنهم أبدوا ثقتهم في كفاية موارد الصندوق لتلبية حاجات تلك الدول.

وأبلغ المسؤولون الصحفيين في مؤتمر بالهاتف أن الصندوق بعيد عن استنفاد إجمالي طاقته الإقراضية البالغة تريليون دولار ويعمل على استكشاف مصادر جديدة للتمويل والسيولة للدول الأعضاء.

وأوضحوا أن أكثر من 80 دولة، معظمها بلدان أسواق ناشئة، قد طلبت من صندوق النقد نحو 20 مليار دولار قروضا طارئة منعدمة أو منخفضة الفائدة، وأن خبراء الصندوق يعكفون على تلك الطلبات لتلبيتها بأسرع ما يمكن.

وقال أحد المسؤولين: "نرى الأزمة تيمم شطر الأسواق الناشئة.. جميع الدول ذات الدخل المنخفض تشهد الآن تسارعا في معدلات الإصابة كالذي شهدناه في الصين والاقتصادات المتقدمة".

وأضاف أن حاجات التمويل أكبر في بعض تلك الاقتصادات بسبب النزوح الكبير لرؤوس الأموال والتراجع الحاد في أسعار السلع الأولية.

وقال أحد المسؤولين إنه رغم ضرورة مساعدة الدول في مواجهة الفيروس، فإن صندوق النقد لن يحيد عن مبادئه الأساسية داعيا إلى أن يظل الدين في نطاق مستدام.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا