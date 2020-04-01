موارد صندوق النقد تكفي للتعامل مع أزمة كورونا

قال مسؤولون في صندوق النقد الدولي الأربعاء إن جائحة فيروس كورونا تفرض ضغوطا كبيرة على اقتصادات الأسواق الناشئة، لكنهم أبدوا ثقتهم في كفاية موارد الصندوق لتلبية حاجات تلك الدول.

وأبلغ المسؤولون الصحفيين في مؤتمر بالهاتف أن الصندوق بعيد عن استنفاد إجمالي طاقته الإقراضية البالغة تريليون دولار ويعمل على استكشاف مصادر جديدة للتمويل والسيولة للدول الأعضاء.

وأوضحوا أن أكثر من 80 دولة، معظمها بلدان أسواق ناشئة، قد طلبت من صندوق النقد نحو 20 مليار دولار قروضا طارئة منعدمة أو منخفضة الفائدة، وأن خبراء الصندوق يعكفون على تلك الطلبات لتلبيتها بأسرع ما يمكن.

وقال أحد المسؤولين: "نرى الأزمة تيمم شطر الأسواق الناشئة.. جميع الدول ذات الدخل المنخفض تشهد الآن تسارعا في معدلات الإصابة كالذي شهدناه في الصين والاقتصادات المتقدمة".

وأضاف أن حاجات التمويل أكبر في بعض تلك الاقتصادات بسبب النزوح الكبير لرؤوس الأموال والتراجع الحاد في أسعار السلع الأولية.

وقال أحد المسؤولين إنه رغم ضرورة مساعدة الدول في مواجهة الفيروس، فإن صندوق النقد لن يحيد عن مبادئه الأساسية داعيا إلى أن يظل الدين في نطاق مستدام.

المصدر: رويترز