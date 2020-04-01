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جونسون يعلق على أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا في بريطانيا

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جونسون يعلق على أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا في بريطانيا
Reuters Handout
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعليقا على العدد القياسي اليوم في وفيات فيروس كورونا في بريطانيا، إن هذا اليوم كان "حزينا جدا"، وتوقع تراجع وتائر انتشار الفيروس.

وجاء في مقطع فيديو نشره جونسون على "تويتر" اليوم الأربعاء: "لا شك في أن هذا كان يوما حزينا جدا".

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وأضاف: "ولكن... اذا تمكنا من مواصلة البرنامج الذي نتبعه الآن، وإذا تمكنا من الالتزام بالإجراءات التي اتخذناها معا، فلا شك لدي بأننا سنتمكن من تخفيض تلك الأعداد".

ويأتي ذلك بعد أن سجلت السلطات البريطانية وفاة 563 شخصا بسبب فيروس كورونا خلال يوم واحد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2352 حالة.

المصدر: رويترز

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