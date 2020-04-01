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"رويترز": المخابرات الأمريكية تتتبع خيوط لعبة هجوم إيراني في العراق

أخبار العالم

Reuters
المخابرات الأمريكية
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قال مسؤول أمريكي في تصريح لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، إن مخابرات بلاده، تتتبع منذ فترة خيوط لعبة تشير إلى احتمال هجوم إيراني في العراق أو اعتداء من قوى تدعمها طهران هناك.

وقال المسؤول، إن معلومات المخابرات الأمريكية عن هجوم محتمل تدعمه إيران على القوات والمنشآت الأمريكية في العراق، تشير إلى أنه سيكون هجوما يمكن نفيه، وليس على غرار الضربة الصاروخية التي شنتها طهران في العراق في يناير.

ولم يكشف المسؤول المعلومات الخاصة بتوقيت الهجوم أو أهدافه.

المصدر: رويترز

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