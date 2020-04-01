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ستولتنبرغ: سنسرع من تقديم مساعدات للحلفاء في الناتو

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ستولتنبرغ: سنسرع من تقديم مساعدات للحلفاء في الناتو
Reuters Fabian Bimmer
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ
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صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بأن الحلف سيسرع من وتيرة تقديم المساعدات الطبية إلى الحلفاء الذين يعانون أكثر من غيرهم من وباء فيروس كورونا.

وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع "رويترز" اليوم الأربعاء: "نحشد المساعدة من الحلفاء الذين يتمتعون بقدرات فائضة لمساعدة من هم في حاجة ماسة"، مضيفا أن طائرة تركية ستنقل معدات طبية إلى إسبانيا وإيطاليا اليوم الأربعاء.

وتابع: "سنبحث كيف نكثف ونسرع من وتيرة جهودنا".

ومع ذلك أشار ستولتنبرغ إلى أن المهمة الرئيسية للحلف هي حماية أراضي الدول الأعضاء، مضيفا أن روسيا أخطرت الحلف في نهاية مارس بإجراء مناورات واسعة النطاق.

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وقال: "أرسلت موسكو إخطارا بأنها ستجري تدريبات سريعة، قالوا إنها تهدف إلى اختبار قدراتها على تقديم الدعم العسكري لاستجابة الجهات المدنية لتفشي كوفيد-19".

وأضاف أن الحلف رصد "وجودا بحريا روسيا كبيرا" في بحر الشمال وتدريبات عسكرية كبيرة في أواخر مارس، اعتبرها الحلف بمثابة استعراض للقوة.

وكانت بعض الدول الأعضاء في الحلف، مثل تركيا وجمهورية التشيك قد بدأت بتقديم إمدادات لإيطاليا وإسبانيا، وهما من الدول الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا.

المصدر: رويترز

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