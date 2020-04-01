أردوغان: هدف تركيا تجاوز أزمة كورونا العصيبة بأسرع وقت وأقل خسائر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، إن تركيا ستتجاوز أزمة كورونا، مؤكدا أن بلاده مصممة على مواصلة الإنتاج والتصدير.

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وأضاف أردوغان مخاطبا رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية، أن الهدف الأساسي هو تخليص البلاد من هذه الفترة العصيبة بأسرع وقت وأقل خسائر.

وتابع أن المؤسسات التركية تتابع بدقة إجراءات مكافحة وباء كورونا في كافة أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن تركيا تمتاز بأنها بدأت بمكافحة كورونا مبكرا من خلال البنية التحتية الصحية القوية.

ودعا أردوغان الشعب التركي إلى التزام منازلهم لحين انقضاء أزمة كورونا، مؤكدا أنه على قدر الزيادة في مدة العزل الاجتماعي، يزداد تباطؤ انتشار الفيروس.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 46 وفاة جديدة، خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الضحايا إلى 214.

وأضافت أن أعداد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 13531، في حين وصل عدد المتعافين 243.

المصدر: الأناضول