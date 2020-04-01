نتنياهو يوعز بنقل العائدين من الخارج إلى فنادق الحجر الصحي

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، لوزارة الخارجية بنقل جميع القادمين من الخارج إلى فنادق أو منشآت مخصصة للذين يجب عليهم التواجد في الحجر الصحي تحت المراقبة.

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وتستعد الشرطة الإسرائيلية لتطبيق إجراءات صارمة على الحركة والتجمعات التي تفرضها الحكومة في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا، خلال عيد الفصح اليهودي، الأسبوع المقبل.

أوعزت لوزارة الدفاع بتحويل جميع القادمين إلى إسرائيل من الخارج إلى الحجر الصحي في فنادق (أو في منشآت أخرى ستحول لهذا الغرض) وذلك تحت إشراف طبي حيث يتم تنفيذ هذا القرار فورا. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) April 1, 2020

ووقعت مناوشات اليوم بين مجموعة من اليهود المتشددين والشرطة الإسرائيلية، حيث أقدم هؤلاء على السعال عمدا في وجه عناصر الشرطة، في إشارة منهم إلى رفض إجراءات الحكومة المشددة لمنع تفشي فيروس كورونا.

المصدر: وكالات