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نتنياهو يوعز بنقل العائدين من الخارج إلى فنادق الحجر الصحي

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نتنياهو يوعز بنقل العائدين من الخارج إلى فنادق الحجر الصحي
Reuters
اجراءات مكافحة كورونا في إسرائيل
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أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، لوزارة الخارجية بنقل جميع القادمين من الخارج إلى فنادق أو منشآت مخصصة للذين يجب عليهم التواجد في الحجر الصحي تحت المراقبة.

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وتستعد الشرطة الإسرائيلية لتطبيق إجراءات صارمة على الحركة والتجمعات التي تفرضها الحكومة في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا، خلال عيد الفصح اليهودي، الأسبوع المقبل.

ووقعت مناوشات اليوم بين مجموعة من اليهود المتشددين والشرطة الإسرائيلية، حيث أقدم هؤلاء على السعال عمدا في وجه عناصر الشرطة، في إشارة منهم إلى رفض إجراءات الحكومة المشددة لمنع تفشي فيروس كورونا.

المصدر: وكالات

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