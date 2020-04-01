 
مباشر

موسكو: إن عززت واشنطن القول بالفعل بشأن عقوبات إيران فسنرحب بذلك

أخبار العالم

موسكو: إن عززت واشنطن القول بالفعل بشأن عقوبات إيران فسنرحب بذلك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nkdg

تعول موسكو على أن تعزز واشنطن أقوالها بأفعال محددة فيما يخص إلغاء العقوبات المفروضة على إيران في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقال زامير كابولوف مدير قسم آسيا بوزارة الخارجية الروسية "إذا كان الأمريكيون مستعدون لدعم أقوالهم بأفعال محددة ورفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية التي يعاني شعبها من تفشي فيروس كورونا، معبرين بهذا الشكل عن حسن النية، فإننا بالتأكيد سنرحب بهذه الخطوة".


وكان الرئيس روحاني اعتبر أن واشنطن فوتت الفرصة للتعويض عن أخطائها تجاه إيران، قائلا إن عداء الولايات المتحدة للشعب الإيراني بات اليوم أكثر وضوحا.

إقرأ المزيد
روحاني: نشهد منحى تنازليا للإصابات بفيروس كورونا في كافة أقاليم إيران
روحاني: نشهد منحى تنازليا للإصابات بفيروس كورونا في كافة أقاليم إيران

المصدر: إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا