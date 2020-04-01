موسكو: إن عززت واشنطن القول بالفعل بشأن عقوبات إيران فسنرحب بذلك

تعول موسكو على أن تعزز واشنطن أقوالها بأفعال محددة فيما يخص إلغاء العقوبات المفروضة على إيران في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقال زامير كابولوف مدير قسم آسيا بوزارة الخارجية الروسية "إذا كان الأمريكيون مستعدون لدعم أقوالهم بأفعال محددة ورفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية التي يعاني شعبها من تفشي فيروس كورونا، معبرين بهذا الشكل عن حسن النية، فإننا بالتأكيد سنرحب بهذه الخطوة".



وكان الرئيس روحاني اعتبر أن واشنطن فوتت الفرصة للتعويض عن أخطائها تجاه إيران، قائلا إن عداء الولايات المتحدة للشعب الإيراني بات اليوم أكثر وضوحا.

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المصدر: إنترفاكس