 
مباشر

شكوك "إيجابية" في سكان مقاطعة إيطالية خالية من كورونا!

أخبار العالم

شكوك
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nkb9

تحوم شكوك في أن سكان مقاطعة فيرارا الإيطالية يتمتعون بحصانة ضد النوع الجديد من الفيروس التاجي، وذلك لخلوها تقريبا من حالات الإصابة.

وذكرت صحيفة "La Nuova Ferrara" المحلية، أنه فيما يموت مئات الأشخاص في جميع أنحاء إيطاليا من الفيروس التاجي الجديد، وحالات الإصابات تعد بالآلاف، لا يوجد في فيرارا سوى 307 إصابات بالعدوى.

ويعبر مفوض الدفاع المدني المحلي، سيرجيو فنتوري عن ذلك بقوله: "الفيروس يتوقف حرفيا عند حدود فيرارا".

 وقال فنتوري: "ربما يكون الأمر مرتبطا بأن هذه منطقة ملاريا، أو لعلاقتها بطريقة ما بمرض الثلاسيميا، الموروث من نوع متنحي".

ولا يستبعد المسؤولون أن يكون معدل الإصابة المنخفض بالمنطقة مرتبطا أيضا بالتدابير المتخذة، حيث يقبع سكان فيرارا والمنطقة المحيطة بها في الحجر الصحي المنزلي.

يذكر أن إيطاليا حاليا في المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد المصابين بالوباء. 

وتقول "Worldometers"، التي ترصد إحصائيات الإصابة بالفيروس التاجي، إن ما يقرب من 106 آلاف شخص في إيطاليا أصيبوا بالعدوى بحلول 31 مارس، وتوفي 12.4 ألف شخص.

يذكر أن أسوأ معدلات الإصابة بالفيروس التاجي، سجلت في الولايات المتحدة، حيث يوجد نحو 180 ألف مصاب.

المصدر: iz.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا