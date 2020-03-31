الحكومة البريطانية: أعداد وفيات كورونا صادمة جدا ولا نعرف متى سنصل الذروة

أعلنت الحكومة البريطانية أن أعداد المتوفين جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد أصبحت "صادما جدا"، مشددة على أن الوباء لم يصل إلى ذروته بعد، ولا يمكن التنبؤ بموعد حدوث ذلك.

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وقال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء: "وتيرة ارتفاع عدد الوفيات صادمة للغاية ومزعجة ومقلقة".

وأضاف: "لا يوجد حاليا موعد أو تاريخ زمني محدد مثل عيد القيامة نعلم أن الذروة ستأتي فيه. هذا الأمر يعتمد على التصرفات التي سنقوم بها نحن جميعا".

وتابع: "يمكننا تأجيل الذروة من خلال الخطوات التي سنتخذها".

وأعلنت السلطات الصحية البريطانية في وقت سابق من الثلاثاء، عن ارتفاع كبير في عدد المتوفين بفيروس كورونا في المملكة المتحدة بواقع 381 حالة في غضون الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت أن الحصيلة العامة للمصابين ازدادت بواقع 3009 حالات، وبلغت 25150 بعد أن كانت على مستوى 22141 حالة أمس الاثنين.

المصدر: رويترز + وكالات