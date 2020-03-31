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الاتحاد الأوروبي يحذر هنغاريا من تقويض الديمقراطية

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الاتحاد الأوروبي يحذر هنغاريا من تقويض الديمقراطية
Reuters FRANCOIS LENOIR
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
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حذرت المفوضية الأوروبية هنغاريا، من اتخاذ أي إجراءات تنافي الديمقراطية في إطار إجراءاتها لمكافحة فيروس كورونا.

وجاء في بيان لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء، أنه من الضروري ألا تأتي إجراءات الطوارئ على حساب مبادئ المفوضية وقيمها الأساسية، وأنه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية دون حرية وإعلام مستقل.

وأضافت أن أي إجراءات طارئة يجب أن تكون في إطار الضرورة ومقيدة بشكل صارم، ويجب ألا تستمر إلى أجل غير مسمى، مؤكدة أن على الحكومات التأكد من أن إجراءات كهذه محل مراجعة دورية.

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وأشارت فون دير لاين إلى أن المفوضية الأوروبية ستحلل وتراقب عن كثب تطبيق القوانين الجديدة في هنغاريا.

ويأتي ذلك عقب منح البرلمان الهنغاري صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء فيكتور أوربان لإصدار مراسيم بقوانين وفرض أحكام بالسجن على من يعرقلون إجراءات كبح انتشار الفيروس أو من ينشرون معلومات خاطئة تتعلق بالأزمة.

المصدر: رويترز

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