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بنك "خلق" التركي يدفع ببراءته من تهم مخالفة العقوبات الأمريكية ضد إيران

أخبار العالم

بنك
Reuters HUSEYIN ALDEMIR
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دفع بنك "خلق" التركي المملوك للدولة ببراءته من التهم الموجهة إليه في الولايات المتحدة لمساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات الأمريكية.

وجاء ذلك خلال جلسة لمحكمة فدرالية أمريكية في مانهاتن، اليوم الثلاثاء، عقدت عبر الانترنت بسبب فيروس كورونا.

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ويواجه البنك التركي في هذه القضية، التي ساهمت في التوترات بين واشنطن وأنقرة، تهم التآمر والاحتيال المصرفي وغسل الأموال.

يذكر أن الادعاء الأمريكي اتهم بنك "خلق" في أكتوبر الماضي باستخدام خدمات الأموال وشركات تعمل كواجهة في إيران وتركيا والإمارات للتهرب من العقوبات من خلال معاملات مزيفة في الذهب والغذاء والدواء.

المصدر: رويترز

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