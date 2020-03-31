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إسرائيل تطلق خطة لحماية المسنين من كورونا

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إسرائيل تطلق خطة لحماية المسنين من كورونا
Reuters AMIR COHEN
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أفادت مراسلتنا بأن هيئة الأمن القومي الإسرائيلية، وبتكليف من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خولت وزارة الدفاع تنفيذ خطة لحماية المسنين من الإصابة بفيروس كورونا.

وسيتم تنفيذ الخطة، التي أطلق عليها "الحرس الذهبي" بمساعدة الجيش وقيادة الجبهة الداخلية والسلطات المحلية.

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وقد خصصت وزارة المالية ميزانية لهذه الخطة لإطلاقها حالا.

وتنص الخطة على إشراك نحو ألف عسكري من الجبهة الداخلية في تزويد كبار السن بالمواد الغذائية والأدوية في ظروف العزل الصحي، الذي تم فرضه في إسرائيل لمنع انتشار فيروس كورونا.

وستعمل السلطات المحلية مع الجيش لتحديد المحتاجين وحجم المساعدات المطلوبة لهم، فيما وتضم الخطة أيضا تقديم المساعدة النفسية للموجودين تحت الحجر الصحي.

المصدر: RT+وسائل إعلام إسرائيلية

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