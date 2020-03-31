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تسجيل 837 وفاة و4053 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا

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تسجيل 837 وفاة و4053 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا
Reuters ALESSANDRO GAROFALO
مدينة باري الإيطالية في زمن تفشي فيروس كورونا
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أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 837 وفاة و4053 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وقال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية 837 حالة ووصل إلى 12428 بعدما كان 11591 حالة أمس الاثنين، فيما بلغ المعدل اليومي الأخير 812 حالة.

وذكر بوريلي أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بكورونا في البلاد ارتفعت 4053 حالة وبلغت 105792 بعد أن كانت 101739 مساء الاثنين.

وسجلت في البلاد 5974 إصابة جديدة يوم السبت و5217 الأحد و4050 أمس الاثنين.

المصدر: وكالات

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