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ترامب يتصل بأردوغان لمناقشة جهود مكافحة كورونا

أخبار العالم

ترامب يتصل بأردوغان لمناقشة جهود مكافحة كورونا
Reuters
أردوغان وترامب، أرشيف
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أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وناقشا الجهود الجارية لمكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة وتركيا.

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واتفق الرئيسان على العمل معا بشكل وثيق في الحملة الدولية للقضاء على الفيروس وتعزيز الاقتصاد العالمي، كما ناقش الجانبان القضايا الإقليمية والثنائية. 

كما اتفق الرئيسان على أنه من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى بالنسبة لدول النزاعات، وخاصة سوريا وليبيا، الالتزام بوقف إطلاق النار والعمل من أجل التوصل إلى حل.

المصدر: RT

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