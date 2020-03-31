مراسلتنا: مطار أورلي الدولي بباريس يغلق أبوابه لأول مرة في تاريخه

أفادت مراسلتنا في فرنسا، بأن مطار أورلي الدولي بباريس أغلق أبوابه كليا اليوم الثلاثاء، لأول مرة في تاريخه منذ افتتاحه عام 1961.

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ويأتي ذلك، فيما حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن قادم الأيام لن يشبه ماضيها، مشددا على ضرورة "بناء سيادة وطنية وأوروبية"، في خضم أزمة فيروس كورونا التي تعصف ببلاده والعالم.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا إلى 45209، كما بلغ عدد الوفيات 3032، فيما وصل عدد حالات الشفاء إلى 7991.

المصدر: RT