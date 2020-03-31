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الولايات المتحدة تتجاوز الصين بعدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا

مراسلتنا: مطار أورلي الدولي بباريس يغلق أبوابه لأول مرة في تاريخه

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مراسلتنا: مطار أورلي الدولي بباريس يغلق أبوابه لأول مرة في تاريخه
Reuters
مطار أولي في باريس
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أفادت مراسلتنا في فرنسا، بأن مطار أورلي الدولي بباريس أغلق أبوابه كليا اليوم الثلاثاء، لأول مرة في تاريخه منذ افتتاحه عام 1961.

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ويأتي ذلك، فيما حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن قادم الأيام لن يشبه ماضيها، مشددا على ضرورة "بناء سيادة وطنية وأوروبية"، في خضم أزمة فيروس كورونا التي تعصف ببلاده والعالم.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا إلى 45209، كما بلغ عدد الوفيات 3032، فيما وصل عدد حالات الشفاء إلى 7991.

المصدر: RT

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