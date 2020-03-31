ارتفاع عدد وفيات كورونا في بريطانيا من 1408 إلى 1789 حالة خلال يوم

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع كبير في عدد المتوفين بفيروس كورونا في المملكة المتحدة بواقع 381 حالة في غضون الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الحكومة البريطانية بتسجيل 381 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي للمتوفين من 1408 إلى 1789 حالة، بنسبة 27%.

وأضافت أن الحصيلة العامة للمصابين ازدادت بواقع 3009 حالات، وبلغت 25150 بعد أن كانت على مستوى 22141 حالة أمس الاثنين.

وسبق أن أفادت هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا بتسجيل 367 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي للمتوفين من 1284 إلى 1651 حالة، بنسبة 29%.

وأشارت إلى أن المرضى، الذين تم تسجيل وفياتهم اليوم الماضي في إنجلترا، تراوحت أعمارهم بين 19 و98 عاما، وكلهم تقريبا، باستثناء 28 مصابا، عانوا من أمراض أخرى.

من جانيها، أعلنت السلطات الصحية في إسكتلندا عن تسجيل 60 وفاة جديدة بفيروس كورنا، فيما تحدثت الجهات المعنية في ويلز عن 69 حالة.

المصدر: رويترز