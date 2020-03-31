كورونا "يحرر" 30 ألف سجين في إندونيسيا.. على غرار ما فعلته الولايات المتحدة وإيران!

على غرار إيران والولايات المتحدة تستعد إندونيسيا للإفراج المبكر عن حوالي 30 ألف سجين في إطار سعيها لتجنب زيادة محتملة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في سجونها المكدسة.

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وتشترط وثيقة أصدرتها وزارة العدل وحقوق الإنسان، أن يكون السجناء المؤهلين للحصول على إفراج مبكر من بين الذين قضوا ثلاثة أرباع مدة محكوميتهم، وسيكون الأحداث مؤهلين لذلك إذا قضوا نصف المدة.

وقال بامبانج وييونو المتحدث باسم الوزارة، إن الإفراج المبكر سيشمل نحو 30 ألف سجين.

وإندونيسيا رابع أكبر دول العالم سكانا، وأعلن الرئيس جوكو ويدودو يوم الثلاثاء حالة طوارئ صحية عامة في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس.

وسجلت الحكومة حتى الآن 1414 إصابة و122 وفاة بالفيروس، لكن بعض المسؤولين والخبراء يعتقدون أن نقص الفحوص يخفي نطاقا أوسع من التفشي في البلاد.

وتظهر بيانات رسمية أن هناك 270386 سجينا في إندونيسيا، وهو ما يزيد بأكثر من المثلين عن طاقة استيعاب السجون بعد أن أدت حملة لمكافحة المخدرات إلى زيادة أعداد المسجونين.

وأفرجت دول أخرى منها الولايات المتحدة وإيران عن سجناء جنائيين أيضا في محاولة للحد من انتشار الفيروس داخل السجون.

المصدر:"رويترز"