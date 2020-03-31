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أعراض كورونا تظهر على أكثر من 400 شخص بعد تجمع إسلامي في الهند

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أعراض كورونا تظهر على أكثر من 400 شخص بعد تجمع إسلامي في الهند
Reuters
مواطنون هنود في مدينة نظام الدين الهندية
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ظهرت على 441 شخصا أعراض الإصابة بفيروس كورونا إثر تجمع ديني في الهند، في حين بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد 1251، و32 حالة وفاة.

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يأتي ذلك، بعدما وصل 250 أجنبيا إلى العاصمة نيودلهي في الأسبوع الأول من مارس، لحضور تجمع إسلامي في منطقة نظام الدين في العاصمة، حضره من 1700 إلى 1800 شخص من الهند والخارج، وقد ظهرت حتى الساعة على 441 شخصا من الحضور أعراض الإصابة بكورونا.

وكان أمين مجلس الوزراء راجيف جاوبا قال إنه "ليست هناك أي خطط لتمديد القيود أكثر من 21 يوما بسبب ما يعانيه الفقراء من تبعات تلك القيود، نافيا بذلك تقارير رجحت مدة مطولة".

وشهدت دول أخرى في منطقة جنوب آسيا أيضا انتشارا للمرض، إذ سجلت باكستان 1526 إصابة و13 وفاة، وسريلانكا 120 إصابة ووفاة واحدة، وأفغانستان 128 إصابة وثلاث وفيات، وبنغلاديش 48 إصابة وخمس وفيات.


المصدر: تايمز أوف إنديا

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