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الجيش الإيراني: دراسات التهديدات البيولوجية تشكل أولوية استراتيجية لإيران

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الجيش الإيراني: دراسات التهديدات البيولوجية تشكل أولوية استراتيجية لإيران
فارس
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري
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أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، أن مواصلة الدراسات والأبحاث في مجال التهديدات البيولوجية تشكل أولوية استراتيجية لإيران.

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وخلال اجتماع حضره رؤساء جامعات العلوم الطبية للجيش والحرس الثوري ومدراء الأقسام البحثية بوزارة الدفاع الإيرانية في مقر الإمام الرضا الصحي والعلاجي التابع للقوات المسلحة، الثلاثاء، قال باقري إن البحوث الأساسية في مجال التهديدات البيولوجية تشكل أولوية وضرورة استراتيجية لدى القوات المسلحة في إيران.

وناقش المجتمعون تقريرا متعلقا بالمشاريع البحثية التي دخلت حيز التنفيذ من قبل المؤسسات التابعة للقوات المسلحة في مجال مكافحة تفشي فيروس كورونا داخل البلاد، حيث قدم لفيف من العلماء تقريرا حول برامجهم ونشاطاتهم بما في ذلك تشخيص الإصابات بالفيروس.

كما تم خلال الاجتماع إزاحة الستار عن جهاز تشخيص الإصابة بفيروس كورونا الذي تم صنعه محليا على يد علماء القوات المسلحة الإيرانية.

المصدر: وكالة فارس

 

 

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