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بيونغ يانغ: سماع خطاب بومبيو السخيف جعلنا نفقد أي أمل

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بيونغ يانغ: سماع خطاب بومبيو السخيف جعلنا نفقد أي أمل
Reuters KCNA
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (صورة أرشيفية)
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هددت كوريا الشمالية الاثنين بتعطيل الحوار مع الولايات المتحدة، في وقت أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه يتطلع لاستئناف المفاوضات معها.

وصرح مسؤول مكلف بملف التفاوض مع الولايات المتحدة لوكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية "سماع خطاب بومبيو السخيف جعلنا نفقد أي أمل في الحوار"، مضيفا: "سنجد طريقنا بأنفسنا".

والأسبوع الماضي، ناشد بومبيو أعضاء الأسرة الدولية "البقاء على تصميمهم في ممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية" على كوريا الشمالية التي تملك السلاح النووي، داعيا بيونغ يانغ إلى استئناف الحوار.

واختبرت كوريا الشمالية الأحد قاذفات صواريخ متعددة من العيار الثقيل.

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وكالة أنباء كوريا الشمالية: ترامب أعرب في رسالة إلى كيم جونغ أون عن رغبته في التعاون لمكافحة كورونا
وكالة أنباء كوريا الشمالية: ترامب أعرب في رسالة إلى كيم جونغ أون عن رغبته في التعاون لمكافحة كورونا

ووصلت كوريا الشمالية والولايات المتحدة إلى طريق مسدود في الملف النووي، في وقت تعرض فيه واشنطن المساعدة على بيونغ يانغ لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

واتهم المسؤول الكوري بومبيو بأنه "وجه إهانة إلى بلاد يريد رئيسه (دونالد ترامب) أن يبني علاقة جيدة معها"، مشيرا بذلك إلى رسالة وجهها ترامب إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وكان ترامب اقترح في تلك الرسالة التعاون مع الجهود التي تبذلها كوريا الشمالية لمكافحة وباء كوفيد-19.

وأكد بومبيو في مكالمة هاتفية مع وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية ووسائل إعلام آسيوية، أن موقفه كان دائما "متماشيا" مع موقف ترامب.

المصدر: أ ف ب

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