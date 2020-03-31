ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 61913 والوفيات إلى 583

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا اليوم الثلاثاء إلى 61913، فيما قفز عدد الوفيات إلى 583 شخصا.

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وأظهرت إحصاءات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع بواقع 4615 مقارنة باليوم السابق، فيما قفز عدد الوفيات بواقع 128 حالة.‭‭

وفي وقت سابق، حذر متحدث باسم الحكومة الألمانية من أن الفيروس ينتشر بوتيرة سريعة، لدرجة تجعل من غير الممكن تخفيف القيود على الحياة العامة في البلاد في الوقت الحالي.

وتفرض ألمانيا قيودا صارمة لاحتواء تفشي الوباء، فأغلقت المدارس والمتاجر والمطاعم والمنشآت الرياضية أبوابها، كما أوقفت شركات عديدة إنتاجها للمساعدة في إبطاء تفشي المرض.

المصدر: رويترز