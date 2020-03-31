جمهورية التشيك تسجل 184 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليتجاوز الإجمالي حاجز الـ3 آلاف

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية التشيك اليوم الثلاثاء، تسجيل 184 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليتجاوز عدد الإصابات حاجز الـ3000.

وسجل البلد الذي أجرى أكثر من 43000 اختبار، ويقوم بتكثيف الاختبارات اليومية، أكبر عدد من الإصابات بين دول أوروبا الوسطى، ولكن أقل بكثير من الدول الغربية الكبرى، مثل ألمانيا.

وأبلغت وزارة الصحة عن ما مجموعه 3001 حالة حتى نهاية يوم الاثنين، مع 23 حالة وفاة، بينما تعافى 25 شخصا.

يذكر أن وزير الصحة التشيكي آدم فويتيك، سبق أن أعلن أن دواء "Plaquenil"، من المحتمل أن يساعد في مكافحة "كوفيد – 19"، لافتا إلى ضرورة العمل على جعل هذا الدواء في المتناول، وتفادي "عدم القدرة على الوصول إليه".

ولا تستطيع الصيدليات إعطاء الدواء، إذا لم يتم تشخيص المريض وتخصص الطبيب المعالج في الوصفة الطبية، ولا يمكن إضافة إلى ذلك، وصف الدواء لأكثر من شهرين.

المصدر: رويترز