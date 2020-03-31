اصطدام مدمرة يابانية بقارب صيد صيني

اصطدمت مدمرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي للبحرية اليابانية بقارب صيد صينى في أعالي البحار ببحر الصين الشرقي الليلة الماضية، دون وقوع إصابات في الأرواح.

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وقال وزير الدفاع الياباني، تارو كونو، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إن التصادم وقع على بعد حوالي 650 كيلومترا إلى الغرب من جزيرة ياكوشيما اليابانية.

وأضاف أن الحادث تسبب في ثقب بطول متر وعرض 20 ملليمترا في المدمرة شيماكازي فوق مستوى الماء.

وأكد أنه "لم يصب أي عسكري ولم يفقد أحد من قارب الصيد الصيني. نتحرى التفاصيل".

وذكرت مصادر بوزارة الدفاع اليابانية، أنها تجري تحقيقا بالتعاون مع خفر السواحل الياباني في ملابسات الحادث.

ووقع التصادم بين المدمرة اليابانية شيماكازي، التي يمكن أن تحمل ما يصل إلى 260 فردا، وقارب صيد صيني في نقطة تبعد حوالي 650 كيلومترا غرب جزيرة ياكوشيما، وهي جزيرة تقع في جنوب غرب اليابان في محافظة كاغوشيما. وكان 13 من أفراد الطاقم على متن القارب الصيني.

المصدر: وكالات