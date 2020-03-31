وسائل إعلام: "تويتر" يحجب حسابات للمرشد الإيراني علي خامنئي

ذكرت وسائل إعلام عربية، أن شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" حجبت اليوم عدة حسابات لمرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، دون أن تورد أسباب ذلك، ودون صدور بيان رسمي.

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ووفقا لهذه المصادر، تم تعليق الوصول إلى صفحات الزعيم الروحي الإيراني على "تويتر" باللغات الإنجليزية والعربية والفارسية والأوردو.

لكن بعد مرور بعض الوقت، تم إلغاء حجب حسابات خامنئي باللغتين الإنجليزية والفارسية، إلا أن الوصول إلى صفحات أخرى لا يزال محظورا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها حجب حسابات لخامنئي وقادة إيرانيين آخرين، أو تداول أنباء عن حجبها.

المصدر: "تاس"