الكونغرس الأمريكي يعد خطوة جديدة لمحاربة كورونا

أعلن المشرعون الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي عن بدء العمل على مشروع قانون جديد، لتمويل إجراءات منع انتشار فيروس كورونا.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اليوم الاثنين: "علينا أن نبذل مزيدا من الجهود لمساعدة من يساعدوننا في فترة الأزمة الوطنية. التأخير في إنتاج العدد الكافي من وسائل الحماية الشخصية وأجهزة التنفس الاصطناعي سيكلفنا حياة الناس، التي لا يجب أن نفقدها".

وأضافت أنه على الرئيس دونالد ترامب أن يستخدم كافة الصلاحيات التي يتيحها له قانون الإنتاج الدفاعي.

ويبحث الديمقراطيون في مجلس النواب سبل دعم العاملين من ذوي المداخيل المنخفضة والمتوسطة وتقليص تكاليف العلاج من فيروس كورونا.

وأكدت بيلوسي أنها ستعمل مع الجمهوريين على صياغة مشروع قانون لزيادة الدعم للأطباء العاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة كورونا، وكذلك للسلطات المحلية في الولايات.

وأضافت أنها لا تتوقع إتمام صياغة أي تشريع قبل حلول عيد الفصح، الذي يصادف 12 أبريل المقبل.

وألمح الجمهوريون إلى أنهم قد يسعون لضمان إجماع الكونغرس على مشروع قانون جديد لدعم مشاريع الأعمال الصغيرة، لكن البعض شككوا في ضرورة إقرار تشريع جديد سيكون الرابع من نوعه لمحاربة كورونا.

ويأتي ذلك بعد 3 أيام من إقرار حزمة دعم غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بقيمة أكثر من تريليوني دولار لتخفيف تأثير الفيروس على الاقتصاد، بينما تجاوز عدد المصابين الـ150 ألف شخص في الولايات المتحدة، وبلغ عدد الوفيات نحو 3 آلاف شخص.

المصدر: رويترز