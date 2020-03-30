أردوغان يتبرع برواتبه لـ7 أشهر لمواجهة كورونا

أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، حملة تبرعات وطنية لدعم متضرري فيروس كورونا، افتتحها بالتبرع براتبه لمدة 7 أشهر.

وأضاف أردوغان، عقب اجتماع للحكومة بالعاصمة أنقرة، أنه يمكن للمواطنين المشاركة في هذه الحملة الهادفة لدعم متضرري كورونا، مؤكدا أنه ينتظر "إسهامات كبرى في هذه المرحلة من رجال الأعمال وأهل الخير".

وأكد الرئيس التركي أنه سيضمن وصول الأموال المجموعة عبر الحملة الوطنية إلى مستحقيها عبر الاستعانة بمخاتير الأحياء.

وشدد أردوغان على أن هدف هذه التبرعات تقديم دعم إضافي إلى المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتضررين جراء تدابير مكافحة كورونا.

كما دعا، كافة نواب البرلمان وأعضاء الأحزاب على رأسهم أعضاء العدالة والتنمية الحاكم، ورؤساء البلديات إلى المشاركة في الحملة.

وذكر أن الحكومة صرفت مكافآت العيد للمتقاعدين مبكرا، وعممت دعم الحد الأدنى من الأجور.

وأكد أن الحكومة ستقدم 1000 ليرة تركية كمساعدات نقدية لمليوني أسرة مسجلة في برامج المساعدة الاجتماعية.

وختم بالقول إن "على تركيا ضمان دوران عجلة الإنتاج تحت أي ظرف وفي جميع الأحوال".

المصدر: وكالة "الأناضول"