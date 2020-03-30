عدد مصابي كورونا في بولندا يتجاوز الـ2000
Reuters Agencja Gazeta
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تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في بولندا الـ2000 شخص، حسب آخر بيانات وزارة الصحة البولندية.
وأكدت وزارة الصحة اليوم الاثنين، أن عدد المصابين وصل إلى 2055 شخصا وبلغ عدد الوفيات 31 حالة.
يذكر أن بولندا سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في 4 مارس الجاري.
وقررت الحكومة البولندية إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية وفرض الحجر المنزلي، بالإضافة إلى إغلاق المدارس والجامعات والمطاعم ومراكز الترفيه من أجل منع انتشار الفيروس.
المصدر: نوفوستي