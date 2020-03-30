السجن عاما لبريطاني بصق في وجه الشرطة مدعيا إصابته بكورونا

أصدرت محكمة بريطانية، حكما بالسجن عاما على البريطاني بول ليفرز، الذي بصق في وجه أفراد دورية للشرطة، مؤكدا أنه مصاب بفيروس كورونا.

وأقر ليفر (48 عاما)، وهو من سكان مانسفيلد بمقاطعة نوتينغهامشير، للقاضي بأنه "مذنب بالاعتداء على رجال الشرطة أثناء قيامهم بتنفيذ قرارات الإغلاق ومنع التجول بسبب جائحة كورونا".

وتعد هذه أول سابقة قضائية من هذا النوع، منذ أن منح رئيس الوزراء بوريس جونسون الشرطة البريطانية صلاحيات موسعة لإنفاذ التعليمات الهادفة لكبح تفشي الفايروس.

واحتجز ليفر في مدينة مانسفيلد الخميس الماضي وأبلغت السلطات الصحية المحكمة بأن الفحوص المخبرية أثبتت عدم إصابته بالفيروس.

المصدر: "عكاظ"