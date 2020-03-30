إيران تقدم أجهزة للكشف عن الإصابة بكورونا للولايات المتحدة

أعلنت إيران الاثنين، أنها ستقدم أجهزة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، من صناعة جامعة بقية الله للعلوم الطبية التابعة للحرس الثوري للولايات المتحدة الأمريكية.

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وقال هادي زهيري مدير دائرة العلاقات العامة في جامعة بقية الله للعلوم الطبية، إنه تم تقديم مجموعة من أجهزة الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا من صناعة الجامعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال زهيري إنه تم تسليم مجموعة من الأجهزة إلى السفارة السويسرية في طهران راعية المصالح الأمريكية، مضيفا أن إيران على عداء مع الإدارة الأمريكية وليس مع الشعب الأمريكي.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت اليوم تسجيل 3186 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 41495، وارتفاع الوفيات إلى 2757 بعد تسجيل 117 وفاة خلال 24 ساعة الماضية.

المصدر: RT