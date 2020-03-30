النرويج.. حصيلة وفيات كورونا 26 شخصا
Reuters NTB SCANPIX
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أكد معهد الصحة العامة في النرويج ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 26 حالة، فيما تجاوز إجمالي عدد المصابين 4.2 ألف شخص.
وقال المعهد اليوم الاثنين، إن "ما مجموعه 4226 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا. وتوفي 26 شخصا، يبلغ متوسط أعمارهم 84 سنة، حيث تتراوح أعمارهم بين 62 و95 سنة".
وقد تم في النرويج إجراء أكثر من 87 ألف فحص للكشف عن فيروس كورونا، ثبتت إيجابية 4% منها.
وتم وضع ما مجموعه 153 شخصا في العناية المركزة، ولا يزال أكثر من 100 شخص فيها وبلغ متوسط أعمار المصابين 48 سنة.
المصدر: نوفوستي