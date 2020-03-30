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زيادة وفيات كورونا في الولايات المتحدة إلى 2405 والإصابات 140904

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زيادة وفيات كورونا في الولايات المتحدة إلى 2405 والإصابات 140904
Reuters
ولاية نيويورك
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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الاثنين، إلى أكثر من 140 ألفا، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 2400.

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وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 140904 إصابة وحالات الوفاة زادت إلى 2405، فيما لا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي ترصدها كل ولاية على حدة.

وكانت ولاية ماريلاند أعلنت في وقت سابق اليوم حظر التجول في الولاية بدءا من الساعة الثامنة من مساء اليوم.

المصدر: رويترز

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