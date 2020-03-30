"سفينة مستشفى" تابعة للبحرية الأمريكية تصل نيويورك للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا

تصل سفينة المستشفى "يو إس إن إس كومفورت" (USNS Comfort) التابعة للبحرية الأمريكية اليوم إلى نيويورك لترسو في ميناء منهاتن من أجل تقديم الدعم والمساعدة في العلاج ضد فيروس كورونا.

وبحسب وسائل إعلام، تم تجهيز السفينة بـ 1000 سرير، و 12 غرفة عمليات، وثمانية أسرة لوحدة العناية المركزة، وعلى متنها 1200 من أفراد الخدمات الطبية وعاملين في مجال الاتصالات.

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وأبحرت السفينة من ولاية فريجينا بعد ظهر السبت، إلى مدينة نيويورك بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار تقديم الدعم والمساعدة ومن أجل تعزيز جهود الرعاية الصحية في المدينة نظرا لانتشار الوباء فيها بكثرة.

وكان ترامب قد تحدث خلال تصريحات في محطة نورفولك البحرية في فرجينيا عن الجهود التي ستقدمها السفينة مرجحا وضع المدينة تحت الحجر الصحي، قائلا، "بسبب شدة تفشي الفيروس في نيويورك فمن المتوقع وضع الولاية مع جارتيها نيو جيرسي وكونيتيكت تحت الحجر الصحي".

المصدر: وكالات