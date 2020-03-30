بالفيديو.. أردوغان يستمع للأذان من مدينة غرناطة الإسبانية

نشر رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء استماعه لصوت الأذان من مدينة غرناطة الإسبانية.

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وقال ألطون في تغريدة على حسابه الخاص في "تويتر": "رئيسنا خلال استماعه لرفع الأذان في غرناطة.. نأمل ألا ينقطع صوت الأذان عن وجه الأرض. نسأل الله أن يرزقنا جميعا أداء صلواتنا جنبا إلى جنب في مساجدنا مجددا".

تجدر الإشارة، إلى أن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، أعلن منتصف مارس الجاري إيقاف صلوات الجمعة والجماعة في مساجد تركيا حتى إشعار آخر، لتجنب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

المصدر: الأناضول