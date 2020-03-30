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الصحة الإسبانية: 12.3 ألف عامل في مجال الصحة مصابون بفيروس كورونا

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الصحة الإسبانية: 12.3 ألف عامل في مجال الصحة مصابون بفيروس كورونا
Reuters
إسبانيا
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أعلت مسؤولة في مديرية الطوارئ الصحية الإسبانية، أن أكثر من 12 ألف عامل في مجال الصحة قد أثبتت نتائج التحاليل، إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقالت ماريا خوسيه سييرا نائبة مديرة الطوارئ الصحية في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن 12298 عاملا في مجال الصحة، أجروا تحاليل للكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا، وكانت إيجابية.

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ولفتت سييرا إلى أن هذا العدد من المصابين في مجال الصحة بالفيروس يعادل حوالي 14٪ من حالات الإصابة المؤكدة في البلاد، والبالغ عددها 85195.

وأعلنت وزراة الصحة الإسبانية في آخر إحصائية لها، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 85195 وعدد الوفيات إلى 7340.

المصدر: وكالات 

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