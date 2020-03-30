ساقا مستشار بوريس جونسون لم تسعفاه في الفرار من كورونا بل أوصلتاه إلى الحجر الصحي

لم تسعف قدما كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني في الهروب من فيروس كورونا، رغم إطلاق ساقيه للريح وفراره من داونينغ ستريت 10 لحظة معرفته بإصابة بوريس جونسون بهذا الفيروس المستجد.

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وأعلن متحدث رسمي باسم الحكومة البريطانية لـCNN اليوم، أن أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء البريطاني، يعزل نفسه في منزله بعد ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد عليه.

وشوهد دومينيك كامينغز يجري هاربا من مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت، يوم الجمعة الماضي، في أعقاب إعلان إصابة بوريس جونسون بفيروس كورونا، ثم ثبوت إصابة وزير الصحة البريطاني.

وحظي مقطع فرار كامينغز، قبل أيام، بتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي .

وكشف ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، البالغ من العمر 72عاما، قبل أيام عن إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19)، فيما أكد قصر باكينغهام أن الملكة إليزابيث بصحة جيدة ولا تعاني من أعراض للمرض، خاصة في ظل ما يتم تداوله عن لقائها مؤخرا برئيس الوزراء بوريس جونسون.

وارتفعت أعداد الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا لتصل إلى 1231 وفاة، فيما سجلت المملكة المتحدة 19 ألفا و784 إصابة، حتى صباح الاثنين، وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

المصدر:CNN