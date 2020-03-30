 
مباشر

جرح 14 سجينا في إيران إثر تمرد خوفا من الإصابة بكورونا (فيديو)

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/njtl

أفاد مراسلنا في إيران، الاثنين، بإصابة 14 سجينا في سجن عادل أدآباد في مدينة شيراز، مساء أمس إثر تمرد السجناء تخوفا من الإصابة بفيروس كورونا.

إقرأ المزيد
فرار 70 سجینا خوفا من كورونا
فرار 70 سجینا خوفا من كورونا

 وقال حيدر آسيابي، المدعي العام في محافظة شيراز، إن التمرد حدث في ثلاث زنزانات، وأن أضرارا لحقت ببعض الحواجز، مشيرا إلى أنه لم يتمكن أي من السجناء من الفرار وذلك بعد تدخل قوات من الشرطة والأمن، مضيفا أن الأوضاع في السجن الآن تحت السيطرة.

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لانتشار كثيف للقوات الخاصة في محيط السجن.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا