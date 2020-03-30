جرح 14 سجينا في إيران إثر تمرد خوفا من الإصابة بكورونا (فيديو)

أفاد مراسلنا في إيران، الاثنين، بإصابة 14 سجينا في سجن عادل أدآباد في مدينة شيراز، مساء أمس إثر تمرد السجناء تخوفا من الإصابة بفيروس كورونا.

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وقال حيدر آسيابي، المدعي العام في محافظة شيراز، إن التمرد حدث في ثلاث زنزانات، وأن أضرارا لحقت ببعض الحواجز، مشيرا إلى أنه لم يتمكن أي من السجناء من الفرار وذلك بعد تدخل قوات من الشرطة والأمن، مضيفا أن الأوضاع في السجن الآن تحت السيطرة.

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لانتشار كثيف للقوات الخاصة في محيط السجن.

المصدر: RT