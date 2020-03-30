ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في ليتوانيا إلى 484

أعلنت حكومة ليتوانيا ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، اليوم الاثنين، إلى 484 حالة.

ونقلت وكالة "سبوتنبك ليتوانيا" عن مصادر مطلعة، ""حتى الساعة 8:00 صباحا اليوم الاثنين، تم تأكيد 484 حالة إصابة بالفيروس في البلاد"​​​، كما تم الإعلان فعليا عن وفاة سبعة أشخاص مصابين بالفيروس.

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وجرى الحصول على البيانات من جميع المختبرات التي يتم إجراء البحث فيها. حيث تم تحليل 467 1 عينة.

وقد مددت ليتوانيا نظام الحجر الصحي حتى أبريل المقبل، كما حذرت السلطات، جميع الذين سينتهكون قواعد الحجر من عواقب وخيمة.

في سياق متصل أكد حلف الناتو، في وقت سابق، تشخيص إصابة 20 شخصا على الأقل، من عسكرييه المنتشرين في ليتوانيا بفيروس كورونا.

المصدر: سبوتنيك