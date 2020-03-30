تايلاند.. 136 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 1524

أعلنت السلطات التايلاندية اليوم الاثنين، عن تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 1524.

وقال تاويسين ويسانويوتين، المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة "كوفيد-19"، إن عدد الإصابات في تايلاند سيواصل الارتفاع على الأرجح، وإن عدد الحالات الجديدة المكتشفة في الأقاليم أكبر من نظيره في العاصمة بانكوك.

وذكرت وزارة الصحة العامة، أن البلاد سجلت حالتي وفاة جديدتين بالمرض ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9.

المصدر: "رويترز"