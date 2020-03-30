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كورونا يختار مراسلة شبكة "سي بي إس" الأمريكية كأول ضحية له بين أهل الصحافة

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كورونا يختار مراسلة شبكة
Reuters
الإعلامية الأمريكية ماريا ميركادر
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خطف فيروس كورونا أول ضحاياه بين أهل الصحافة والإعلام، وتمكن من مراسلة قناة شبكة "سي بي إس" الأمريكية، ماريا ميركادر إثر إصابتها بالفيروس المستجد "كوفيد 19" خلال تغطيتها الإعلامية.

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وقالت الشبكة إن مراسلتها ماريا ميركادر 54 سنة توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وأضافت أنها توفيت في أحد مستشفيات نيويورك بعد أن أخذت عطلة مرضية في نهاية شهر فبراير المنصرم.

ونعاها أنتوني ماسون زميلها على الهواء مباشرة في نشرة الأخبار المسائية أمس الأحد، قائلا: "أرواحنا تتألم الليلة، لكننا سنجد الفرح دائما في كل مرة نتذكر فيها كلمات ماريا ميركادر الرقيقة العديدة، وابتسامتها الحاضرة دائما".


وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن ميركادر خضعت في وقت سابق لعلاج وعمليات جراحية عديدة بعد إصابتها بالسرطان، ما جعلها أكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

وشاركت الصحفية الراحلة في تغطية العديد من الفعاليات داخل وخارج الولايات المتحدة لأكثر من ثلاثة عقود، ما خولها نيل منصب مسؤولة إدارة المواهب في الشبكة التلفزيونية.

المصدر: تويتر+RT

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