الصين تحاصر كورونا وتسجل 31 إصابة جديدة منها عدوى محلية واحدة

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية عن تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في بر الصين الرئيسي يوم الأحد، انخفاضا من 45 في اليوم السابق، بينها حالة عدوى محلية واحدة.

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وذكرت اللجنة في بيان اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في البر الرئيسي الصيني إلى 3304 حتى يوم 29 مارس الجاري.

وقالت السلطات الصحية في البلاد، إن من بين الحالات الجديدة، كان هناك 30 حالة قادمة من الخارج، وشخص واحد فقط انتقل إليه المرض محليا في مقاطعة جانسو شمال غربي البلاد، وزاد عدد الإصابات الإجمالي إلى 81470.

ومع اقتراب تشكيل ما يسمى بـ"الحالات القادمة من الخارج" الغالبية العظمى من الحالات الجديدة التي يتم تسجيلها، أعلن مجلس الدولة الصيني يوم الأحد توقف الانتقال المحلي لمرض كوفيد 19 "بشكل رئيسي".

وبعد تراجع حدة تفشي كورونا وتمكن الصين من محاصرته، استؤنفت اعتبارا من اليوم خدمات رحلات الركاب الجوية من وإلى مطارات مقاطعة هوبى بوسط الصين، باستثناء مطار تيانخه في حاضرة مقاطعة مدينة ووهان التي كانت بؤرة كورونا والمدينة الأكثر تضررا بهذا الفيروس الجديد.

كما استؤنفت خدمات رحلات الشحن الجوية في جميع المطارات بالمقاطعة، وفقا لإشعار صادر عن مصلحة الطيران المدني الصينية.

ومع إقلاع الرحلة الأولى من نوعها بعد استئناف حركة الرحلات الجوية في المقاطعة، يكون الطيران المدني الذي كان نشاطه معلقا لمدة شهرين تقريبا قد استأنف رحلاته من وإلى المقاطعة.

المصدر: وكالات