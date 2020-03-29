ترامب يحدد موعدا لانحسار كورونا في الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده حددت تاريخ الـ30 من نيسان، موعدا لانحسار كورونا في الولايات المتحدة.

وأضاف في كلمة متلفزة له قبل قليل، أن بلاده أجرت عددا من الأبحاث الخاصة بعلاج كورونا عن طريق بلازما الدم و"توصلنا لنتائج جيدة بالتعاون مع بعض الدول".

وأكد ترامب أن إدارته قررت تمديد التوجيهات للبقاء في المنزل حتى 30 أبريل، وأضاف أن نسبة الوفيات بسبب كورونا في الولايات المتحدة سوف تنحسر خلال أسبوعين، وأن 151 دولة تضررت من الفيروس.

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كما دعا بعض الولايات الأمريكية إلى تحديث أنظمتها المالية لتلقي الدعم الفدرالي سريعا.

واتهم بعض المستشفيات بالاحتفاظ بأجهزة التنفس دون استخدام أو حاجة لها، مشددا على أن إدارته أرسلت الكثير من المعدات الطبية لعدد من الولايات.

المصدر: RT