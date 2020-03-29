ترامب: لن ندفع أموالا لتأمين حماية الأمير هاري وزوجته ميغان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده لن تنفق على تأمين حماية الأمير هاري وزوجته ميغان، اللذين أعلنا أنهما انتقلا للعيش بشكل نهائي في ولاية كاليفورنيا.

وأضاف ترامب في تغريدة على "تويتر" أنه "صديق كبير ومعجب بالملكة والمملكة المتحدة، مشيرا إلى أنه علم بأن الأمير هاري وزوجته ميغان اللذين غادرا المملكة وكانا ينويان الإقامة بشكل دائم في كندا قد وصلا إلى الولايات المتحدة".

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020

وطالب ترامب الأمير وزوجته بأن يدفعا لقاء حمايتهما وقال: "لن تدفع الولايات المتحدة مقابل حمايتهما الأمنية. يجب أن يدفعا هما".

المصدر: "تويتر"