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شبكة "سي بي إس" تعلن وفاة إحدى مراسلاتها بفيروس كورونا (صورة)

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Reuters SS
مقر شبكة سي بي إس نيوز
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أعلنت شبكة "سي بي إس" التلفزيونية الأمريكية اليوم الأحد، عن وفاة مراسلتها ماريا ميركادر (54 سنة) بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الشبكة وفاة ميركادر في أحد مستشفيات نيويورك بعد أن أخذت عطلة مرضية في نهاية شهر فبراير المنصرم.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن ميركادر خضعت في وقت سابق لعلاج وعمليات جراحية عديدة بعد إصابتها بالسرطان، ما جعلها أكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

وشاركت الصحفية الراحلة في تغطية العديد من الفعاليات داخل وخارج الولايات المتحدة لأكثر من ثلاثة عقود، ما خولها نيل منصب مسؤولة إدارة المواهب في الشبكة التلفزيونية الشهيرة.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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