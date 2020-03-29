شبكة "سي بي إس" تعلن وفاة إحدى مراسلاتها بفيروس كورونا (صورة)

أعلنت شبكة "سي بي إس" التلفزيونية الأمريكية اليوم الأحد، عن وفاة مراسلتها ماريا ميركادر (54 سنة) بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الشبكة وفاة ميركادر في أحد مستشفيات نيويورك بعد أن أخذت عطلة مرضية في نهاية شهر فبراير المنصرم.

Maria Mercader, our beloved CBS News colleague, died from COVID-19 on Sunday at 54.



“Even more than her talents as a journalist, we will miss her indomitable spirit,” @szirinsky says. “Maria was part of all of our lives.” pic.twitter.com/4NuS81Rf0l — CBS Evening News (@CBSEveningNews) March 29, 2020

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن ميركادر خضعت في وقت سابق لعلاج وعمليات جراحية عديدة بعد إصابتها بالسرطان، ما جعلها أكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

وشاركت الصحفية الراحلة في تغطية العديد من الفعاليات داخل وخارج الولايات المتحدة لأكثر من ثلاثة عقود، ما خولها نيل منصب مسؤولة إدارة المواهب في الشبكة التلفزيونية الشهيرة.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية